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Derince Belediye Demir, transferde çok hareketli

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Derince Belediye Demir, transferde çok hareketli
Bir yıl aradan sonra çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Derince Belediye Demirspor, dış transferde önemli isimleri kadrosuna dahil ediyor.

Mavi-Lacivertli ekip, son olarak Çınarlıspor’dan Oğulcan İnan ile eski sporcusu Uğurcan’ı transfer etti.

UĞURCAN VE OĞULCAN TAMAM

Bu sezon BAL’da yer alacak olan Derince Belediye Demirspor, dış transferde iki isimle anlaştı. Mavi-Lacivertli ekip, iki yıl önce BAL’da formasını giyen, geçen yıl sezon başında İstanbul Çengelköyspor’a giden eski oyuncusu Uğurcan’ı geri aldı. Derince Belediye Demirspor’un bir diğer transferi de Çınarlıspor’dan Oğulcan İnan oldu. 21 yaşındaki genç yetenek futbola Ç.Plajyoluspor’da başladı, iki yıl önce de Kocaelispor altyapısında oynadı. Oğulcan, sol kanatta görev yapıyor.

İDRİS DE GERİ DÖNDÜ

Derince Belediye Demirspor, iki yıl önce BAL’da mücadele ettiği kadrosundaki oyuncuları birer birer geri alıyor. Çengelköyspor’dan forvet Uğurcan’ı alan Mavi-Lacivertli ekip, aynı dönemde formasını giydiği sol bek İdris Demir ile de anlaşma sağlandı. İdris, geçen yıl Mudanyaspor’da geçirmişti. Derince Belediye Demirspor, kaleci transferi içinde arayışlarını devam ettiriyor. Mavi-Lacivertli ekip, geçen yılki kalecisi Ahmet ile yeni sezon için anlaşma sağlamıştı.

KEREM GÜLMEZ’İ GEBZESPOR İSTİYOR

Derince Belediye Demirspor’un transfer listesinde bulunan, daha önce görüşme yapılan eski futbolcusu Kerem Gülmez ile anlaşma sağlanamadı. Geçen yılı Uğurcan ile birlikte Çengelköyspor’da geçiren Kerem Gülmez’i bir diğer BAL temsilcimiz Gebzespor’un da istediği öğrenildi. Kerem Gülmez’in, Gebzespor’un teklifini kabul edip, bu takımla sözleşme imzalaması bekleniyor.

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