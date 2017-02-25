Derince Belediye Demirspor H.Yıldız’dan Mustafa’yı aldı

Bu sezon hedefini yeniden BAL olarak belirleyen Derince Belediye Demirspor, transferin son günü kadrosuna takviye yaptı. Mavi-Lacivertli ekip, Hereke Yıldızspor’un stoperi Mustafa Çelik’i transfer etti.

SERKAN UZUN VE KORAY GİTTİ MUSTAFA ÇELİK VE ORHAN GELDİ

Derince Belediye Demirspor, son iki yıldır defansta görev yapan Serkan Uzun ve Koray ile devre arasında yollarını ayırmıştı. Mavi-Lacivertli ekip, bu iki oyuncunun yerine il dışından Orhan ile Hereke Yıldızspor’da son 3 yıldır forma giyen Mustafa Çelik’i aldı. Orhan, son iki maçtır Mavi-Lacivertli ekipte görev yapıyor. Mustafa Çelik ise Play-Off’da yeni takımının formasını giyecek.