Derince Belediye Demirspor Sultan Orhan’ı işini bitirdi: 0-3

Süper Lig Play-Off’un ikinci yarısının ilk haftası çok önemli bir maça sahne oldu.

İlk iki şansını sürdürmek isteyen Sultan Orhanspor, sahasında kader maçında Derince Belediye Demirspor’u konuk etti. Metin Oktay Stadı’nda oynanan maçı Derince Belediye Demirspor 3-0 kazanırken, bu sonuç Sultan Orhanspor’un da BAL umutlarını bitirdi.

DERİNCE İLK YARI 1-0 ÖNDE

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçın ilk dakikalarında konuk ekip daha ataktı, Harun ile net fırsattan yararlanamadı. Daha sonra derince Belediyespor üstünlüğü ele geçirdi, Gökhan Özkanlı ve Yiğit Ali ile iki fırsatı değerlendiremedi, 22’de gol geldi. Yiğit Ali’nin kullandığı korner atışında stoper Muhammet Burak’ın vuruşu, filelere gitti, bu golle konuk ekip 1-0 öne geçti, devre de bu skorla tamamlandı.

SULTAN ORHAN’DA MEHMET VE MESUT KIRMIZI KART GÖRDÜ

Maçın ilk yarısını 1-0 önde bitiren Derince Belediyespor, ikinci yarıda son dakikalara kadar skoru tutmayı başardı. 78’de ise farkı ikiye çıkaran gol Anıl’dan geldi. Gökalp’ın pasında Anıl’ın vuruşu ile fark ikiye çıktı. Bu golden iki dakika sonra bu kez Anıl getirdi, Fatih Güler topun gelişine sert vurdu, skor 3-0 oldu. Son dakikada Sultan Orhansporlu Mehmet, kendi takım arkadaşına hakaret ettiği için kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Oyundan çıkan Mesut Aygün de hakeme hakaret edince, bu oyuncu da yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.