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Derince Belediye Demirspor Sultan Orhanspor’la başlıyor

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Derince Belediye Demirspor Sultan Orhanspor’la başlıyor
Bu sezon Süper Lig’in en iyi takımları arasında gösterilen, A Grubu’nu da birinci ve ikinci sırada tamamlayan Derince Belediye Demirspor ile Sultan Orhanspor, Play-Off’un ilk maçında karşı karşıya geliyor.

Derince Doğal Çim sahadaki karşılaşma 14.00’de başlayacak.

BU SEZON ÜÇÜNCÜ KEZ KARŞILAŞIYORLAR
Normal sezonda aynı grupta yer alan Derince Belediye Demirspor ile Sultan Orhanspor, daha önce de BAL’da bir yıl mücadele ettiler. Bu sezon yeniden hedeflerini BAL olarak belirleyen iki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Derince Belediye Demirspor sahasında 2-1 kazandı. Gebze’de oynanan karşılaşma ise 0-0 sonuçlanmıştı. Takımlar, bu sezon üçüncü kez karşı karşıya geliyor.

SULTAN ORHAN TAKVİYE YAPTI
Sezona kötü başlayan, daha sonra toparlanan Sultan Orhanspor, özellikle Play-Off öncesinde kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Derince Belediye Demirspor’un stoperi Koray, Çayırovaspor’un sol beki Ahmet Seyfi Yüksel, Değirmenderespor’dan Volkan Yılmaz ve Harun İşeri’yi aldı. Kırmızı-Yeşilli ekip, kadrosunda yer alan Kutay’ı Nusretiyespor’a, Serhat’ı da Uzuntarlaspor’a verdi.

DERİNCE DEMİR, ÇAYIROVA’DAN ÜMİT’İ ALDI
Derince Belediye Demirspor ise devre arasında kadro dışı bıraktığı iki stoperi Serkan Uzun ve Koray’ın yerine Kayseri Şekerspor’dan Orhan Şahin ile H.Yıldızspor’dan Mustafa Çelik’ı transfer etti. Mavi-Lacivertli ekip, ayrıca Çayırovaspor’un forvet oyuncusu Ümit Murat Gültaş ile Sedaş TEK Spor’un orta saha oyuncusu Melih Gönenç’i de transferin son günü kadrosuna dahil etmişti.

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