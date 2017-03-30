Derince Belediye Demirspor üç maç aradan sonra kazandı:1-3

Süper Lig Play-Off’ta son üç maçından beraberlikle ayrılan, galibiyeti unutan Derince Belediye Demirspor, önceki akşam ilk galibiyetini cumartesi günü Sultan Orhanspor karşısında alan Seka Doğanspor’a konuk oldu.

Mavi-Lacivertli ekip, bir penaltı kaçırdığı maçta rakibini Muhammet Burak, Ümit ve Fatih Güler’in attığı gollerle 3-1 yendi, BAL umutlarını devam ettirdi.

SEKA DOĞAN 37’DE 10 KİŞİ KALDI

Play-Off’ta ilk üç maçını mağlup bitirdikten sonra, cumartesi günü deplasmanda Sultan Orhanspor’u 2-0 yenerek, tüm dikkatleri üzerine çeken Seka Doğanspor, güçlü rakibine fazla direnemedi. 17’de Yiğitali’nin ortasında stoper Muhammet Burak’ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 37’de Demirspor Gökalp ile serbest atış kullandı, barajda bulunan Volkan’ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi, genç oyuncuyu da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı, ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı. Penaltıyı Fatih Güler kullandı, Seka Doğanspor kalecisi Hasan gole izin vermedi.

DERİNCE BELEDİYE ÇOK RAHATTI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan, rakibinin de 10 kişi kalmasından sonra çok rahat bir oyun ortaya koyan Derince Belediye Demirspor, ikinci yarının hemen başında Ümit ile farkı ikiye çıkardı. Muhammet Ali ile Yiğitali’nin paslaşmasında Yiğitali’nin ortasında Ümit, farkı ikiye çıkardı. 64’de bu kez Muhammet Ali ortaladı, Fatih Güler, Derince Belediye Demirspor’un üçüncü golünü attı. Maçın son bölümlerinde Seka Doğanspor’un kazandığı penaltıyı Abdullah Musaoğlu kullandı, fark ikiye indi. Derince Belediye son bölümlerde genç oyuncularına şans verdi, maçı da 3-1 kazanıp, Play-Off’ta ikinci sıraya yükseldi.