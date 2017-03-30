  • BIST 89.252
  • Altın 146,114
  • Dolar 3,6370
  • Euro 3,9042
  • Kocaeli 21 °C

Derince Belediye Demirspor üç maç aradan sonra kazandı:1-3

»
Derince Belediye Demirspor üç maç aradan sonra kazandı:1-3
Süper Lig Play-Off’ta son üç maçından beraberlikle ayrılan, galibiyeti unutan Derince Belediye Demirspor, önceki akşam ilk galibiyetini cumartesi günü Sultan Orhanspor karşısında alan Seka Doğanspor’a konuk oldu.

Mavi-Lacivertli ekip, bir penaltı kaçırdığı maçta rakibini Muhammet Burak, Ümit ve Fatih Güler’in attığı gollerle 3-1 yendi, BAL umutlarını devam ettirdi.

SEKA DOĞAN 37’DE 10 KİŞİ KALDI

Play-Off’ta ilk üç maçını mağlup bitirdikten sonra, cumartesi günü deplasmanda Sultan Orhanspor’u 2-0 yenerek, tüm dikkatleri üzerine çeken Seka Doğanspor, güçlü rakibine fazla direnemedi. 17’de Yiğitali’nin ortasında stoper Muhammet Burak’ın attığı golle konuk ekip 1-0 öne geçti. 37’de Demirspor Gökalp ile serbest atış kullandı, barajda bulunan Volkan’ın eline çarpan topta hakem penaltı noktasını gösterdi, genç oyuncuyu da ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan attı, ev sahibi ekip sahada 10 kişi kaldı. Penaltıyı Fatih Güler kullandı, Seka Doğanspor kalecisi Hasan gole izin vermedi.

DERİNCE BELEDİYE ÇOK RAHATTI

Maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan, rakibinin de 10 kişi kalmasından sonra çok rahat bir oyun ortaya koyan Derince Belediye Demirspor, ikinci yarının hemen başında Ümit ile farkı ikiye çıkardı. Muhammet Ali ile Yiğitali’nin paslaşmasında Yiğitali’nin ortasında Ümit, farkı ikiye çıkardı. 64’de bu kez Muhammet Ali ortaladı, Fatih Güler, Derince Belediye Demirspor’un üçüncü golünü attı. Maçın son bölümlerinde Seka Doğanspor’un kazandığı penaltıyı Abdullah Musaoğlu kullandı, fark ikiye indi. Derince Belediye son bölümlerde genç oyuncularına şans verdi, maçı da 3-1 kazanıp, Play-Off’ta ikinci sıraya yükseldi.

Bu haber toplam 41 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doğantepespor’dan Nusretiyespor’a teşekkür30 Mart 2017 Perşembe 16:37
  • U-13’lerde Kocaeli Gençspor ile G.Karadenizspor farklı kazandı30 Mart 2017 Perşembe 16:35
  • U-19 Ligi Play-Off’ta Güneşspor kazandı30 Mart 2017 Perşembe 16:32
  • U-16’larda Şirintepespor’da Play-Offta30 Mart 2017 Perşembe 16:22
  • 2.Küme U-19’lar hız kesmiyor30 Mart 2017 Perşembe 14:01
  • Ne Kartepe’ye, ne de Sultan Orhan’a yaradı30 Mart 2017 Perşembe 13:59
  • Dilovası U-17 futbol takımı Türkiye Şampiyonası için yola çıktı30 Mart 2017 Perşembe 12:37
  • Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kursları devam ediyor30 Mart 2017 Perşembe 11:00
  • Akademi Lise’de omuz omuza futbol turnuvası30 Mart 2017 Perşembe 10:59
  • Genç sporcu Karalı’nın hedefi İspanya30 Mart 2017 Perşembe 10:15
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti