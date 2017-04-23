Derince Belediye Demirspor bir yıl sonra yeniden BAL’da

Süper Lig Play-Off’ta son hafta öncesinde ilimizi BAL’da temsil edecek iki takım da belirlendi.

Geçen yıl BAL’da düşen Derince Belediye Demirspor, Süper Lig’de bir yıl misafir kaldı. Mavi-Lacivertli ekip, dün akşam Nusretiyespor ile deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı, bir yıl sonra yeniden BAL’a ismini yazdırdı.

NUSRETİYESPOR 1-0 ÖNE GEÇTİ

Nusretiyespor açısında çok daha büyük önem taşıyan, mutlak kazanması gereken maç Derbent Stadı’nda oynandı. Maçın ilk ciddi atağında da Nusretiyespor golü buldu. Kaleci Ahmet, Cihan’ı ceza sahası içinde düşürdü, maçın hakemi Sait Tuzcu penaltı noktasını gösterdi. Atışı Melih Ahmet kullandı, kaleci Ahmet’ten dönen topu Emre Önen tamamladı, ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. 29’da Gökhan Şahin’in şutu auta gitti. 32’de Ümit’in kafa vuruşu kaleci Sertan’da kaldı.

DEVRE BİTERKEN DEMİRSPOR EŞİTLİK GOLÜNÜ BULDU

Nusretiyespor’un devrenin sonlarına doğru Emre Önen ve Melih Ahmet ile iki kez gol girişiminde bulundu, sonuç alamadı. Maçın hakemi Sait Tuzcu, ilk yarının sonuna 3 dakika uzatma gösterdi. Uzatmanın son dakikasında Derince Demirspor korner atışı kazandı. Fatih Güler’in ortasında Gökhan Şahin ön direkte topa vuramadı, defanstan seken topa Orhan dokundu, konuk takımın eşitlik golünü attı.

EMRE ÖNEN KAÇIRDI

İkinci yarının hemen başında Nusretiyespor öne geçme fırsatını kullanamadı. 55’inci dakikada Serkan Uzun’un ortasında Emre Önen boş pozisyonda kafayı vurdu, top kaleci Ahmet’in ayaklarından döndü. 70’de Yiğitali’nin ortasında Mustafa Çelik, arka direkte boş pozisyonda kafayı vuramadı. 90+3’de Sinan Çalık, ceza sahasının sağ çaprazından şutu, auta çıktı, Arslanbey’den Doğantepe’nin galibiyet haberi gelince, Nusretiyespor’un BAL umutlarını da bitiren son atak oldu.