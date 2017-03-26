Derince Belediye galibiyeti unuttu

Süper Lig Play-Off’un en güçlü adayları arasında bulunan, zorlanmadan BAL’a çıkacağı düşünülen Derince Belediye Demirspor, ilk maçta da sahasında Sultan Orhanspor karşısında 4 gollü bir galibiyet alıp, iddiasını ortaya koymuştu.

Mavi-Laciverti ekip, daha sonra Play-Off’ta oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrıldı, çok büyük düşüş yaşıyor.

3 MAÇTA 6 PUAN KAYBETTİ

Sultan Orhanspor galibiyetinden sonra Kartepe Belediyespor ve Doğantepespor ile berabere kalıp, 2 maçta 4 puan kaybı yaşayan Derince Belediye Demirspor, dün sahasında liderlik maçında Nusretiyespor karşısına çıktı. Maçın başında Fatih Güler ile öne geçen, ikinci yarıda Gökhan Şahin ile birde penaltı atışından yararlanamayan Derince Belediye Demirspor, 1-1 biten maçta performansı ile yine taraftarlarına umut vermedi. 3 maçta 6 puan kaybeden Mavi-Lacivertli ekip, üçüncü sıraya geriledi.

NUSRETİYESPOR LİDERLİĞİNİ KORUDU

Normal sezonu şampiyon bitiren iki takımın maçında Derince Belediye Demirspor ile Nusretiyespor arasında Derince’de oynanan maça spor severlerinde ilgisi çok fazlaydı. Play-Off’un ilk haftasından beri liderlik koltuğunda oturan Nusretiyespor, en zor deplasmanda Derince Belediye Demirspor ile 1-1 berabere kalıp, koltuğunu korumayı başardı. Son iki maçından beraberlikle ayrılan Yeşil-Beyazlı ekip, çarşamba günü Derbent Stadı’nda bir başka kritik maça çıkacak, Doğantepespor’u konuk edecek.