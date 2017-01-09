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Derince Belediyesi için yüzde sıfır zam teklifi

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Derince Belediyesi için yüzde sıfır zam teklifi
Hizmet İş Sendikası ile Yerel Sen arasında toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. İşveren sendikası Yerel Sen Derince Belediyesi’nde çalışan 118 işçiyi kapsayan görüşmelerde 2 yıl için yüzde sıfır zam teklif etti.

Belde AŞ’de ise 1’inci yıl için yüzde 8, 53 zam tekli etti. 

Hizmet İş Sendikası ile işveren sendikası Yerel Sen arasında gerçekleşen görüşmelerin Derince Belediyesi’ni ilgilendiren oturumları tıkanma noktasına geldi. İşveren 1 yıl için yüzde sıfır zam teklif etti. Şube Başkanı İdris Ersoy 60 günlük sürenin ardından anlaşma sağlanamazsa arabulucu sürecine girileceğini, yine herhangi bir anlaşma sağlanamazsa grev oylaması yapılacağını, çıkacak sonuca göre bir yıl izleneceğini söyledi. Ersoy işverenin yüzde sıfır zam oranındaki zam teklifinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. 

BELDE AŞ İÇİN 8,53 TL TEKLİF
Belde AŞ’de çalışan 1100 işçiyi ilgilendiren görüşmelerde ise 51 maddede 38 maddede anlaşma sağlandı. 13 madde ertelendi. Ücret maddesinde işveren 1 yıl için 8, 53 oranında ücret teklifi verdi. Bir anlaşma sağlanamadı. Bireysel görüşmeler devam edecek. 

Ayşegül KALAYCI

 

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