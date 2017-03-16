Derince Belediyesi’nde grev ihtimali de gündemde

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin devam ettiği Derince Belediyesi’nde yıllık ücretli izinler ile ilgili konuda anlaşmazlık çıktı.

Ücret konusunda istenilen teklif gelmese de işverene olumlu sinyal veren işçi temsilcisi Hizmet İş Sendikası’nın ücretli izin konusundaki anlaşmazlık nedeniyle önümüzdeki hafta grev kararı alınabileceği belirtildi.

YEREL SEN YÜZDE 7’DE ISRARCI

Hizmet İş Sendikası ile işveren sendikası Yerel Sen arasında gerçekleşen toplu sözleşme görüşmelerinde işveren sendikası, yüzde 7 zam teklifinde ısrar etti. Görüşmeye Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel Sen Genel Sekreteri Mümtaz Uzun ve iş yeri temsilcileri katıldı.

Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Geçen toplu sözleşme görüşmesinde Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğüyle alakalı yüzde 7’lik teklif tarafımıza yapıldı. Biz bu teklifi iş yeri temsilci arkadaşlarımız, şubemiz ve işçi arkadaşlarımızla değerlendirdik. Enflasyonun giderek yükseldiği, Aralık’ta 8,3, Ocak’ta 9,3 ve Şubat’ta da 10,1’e tırmandığı bir dönemde bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Görüşmelerimiz hem Yerel Sen, hem de işverenin kendisiyle sürecek. Biz bu masada arkadaşlarımızı mutlu edecek bir toplu sözleşmeye imza atacağımıza inanıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibi bizleri yaklaşık 15 yıldır hiçbir zaman mahcup etmediler. Emeğin, alın terinin hakkını bilen, işçiye değer veren bir belediye başkanımız var” dedi.

MASADA ÇÖZÜLME UMUDU

Derince Belediyesi’nde çalışan 117 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri hakkında da bilgi veren İdris Ersoy, gelişmelerle ilgili şu bilgileri verdi:

“Derince Belediyesi’nde işveren ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay içinde yüzde 5 şeklinde bir teklifte bulunmuştu. Bu teklifi olumlu karşıladık.

Arkadaşlarımız da kabul etmek üzereyken, bu sefer idari maddeler ve toplu sözleşmede var olan yıllık izinle alakalı bir sorun çıktı. İşveren yıllık ücretli izinlerden aşağı düşüş anlamında bir teklif sundu. Daha önce böyle bir şey konuşulmamıştı. Tam anlaşacağız şeklinde beklerken pişmiş aşa su katıldı. Görüşmeler devam ediyor. Büyük ihtimalle genel merkezimiz grev kararını alıp, bizlere intikal ettirecek. Masada çözeriz diye umut ediyorum. Önümüzdeki hafta grev oylaması yapılacak. Yıllık izin mevcut sözleşmede 32 gün. İşverenin teklifi bunun 30 güne indirilmesi şeklinde. 2006’dan beri ücretli izinler 32 gün olarak devam ediyor. Buradan bir düşüş istenmesi söz konusu. Biz de bunu işçi arkadaşlarımızla değerlendirdik. Herhangi bir düşüş yapmamız söz konusu değil”

Ayşegül KALAYCI