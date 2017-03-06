Derince Birlik U19 şampiyon

1.Küme U19 Ligi’nde dün C grubu şampiyonu belli oldu.

Derince Stadı’nda 34 puanlı Derince Birlikspor, 32 puanlı takipçisi Seka Doğanspor karşı karşıya geldi. Birlikspor 12 ve 25.dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. 35’te Görkem ikinci sarıdan atılınca Birlikspor 10 kişi kaldı. İlk yarı 2-0 bitti. Bir kişi eksik olmasına rağmen Derince Birlik üstün oyununu sürdürdü. 55’te fark üçe çıktı.

Sonraki dakikalarda Seka Doğan etkili gözüktü. 70 ve 85’de gelen gollerle skor 3-2’ye geldi. Son dakikalarda ev sahibi bir gol daha bulunca maç 4-2 sona erdi. Derince Birlikspor bu galibiyetle şampiyon oldu. Maçı Baro Başkanı olan, Derince Birlikspor Onursal Başkanı Sertif Gökçe, kulüp başkanı Yakup Deniz, teknik direktör Ramiz Soydaş da izledi. Maç bitimi Sertif Gökçe şampiyon takıma Ali Baba Restoran’da yemek verdi.