  • BIST 91.356
  • Altın 147,206
  • Dolar 3,7094
  • Euro 3,9334
  • Kocaeli 23 °C

Derince Birlik U19 şampiyon

»
Derince Birlik U19 şampiyon
1.Küme U19 Ligi’nde dün C grubu şampiyonu belli oldu.

Derince Stadı’nda 34 puanlı Derince Birlikspor, 32 puanlı takipçisi Seka Doğanspor karşı karşıya geldi. Birlikspor 12 ve 25.dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. 35’te Görkem ikinci sarıdan atılınca Birlikspor 10 kişi kaldı. İlk yarı 2-0 bitti. Bir kişi eksik olmasına rağmen Derince Birlik üstün oyununu sürdürdü. 55’te fark üçe çıktı.

Sonraki dakikalarda Seka Doğan etkili gözüktü. 70 ve 85’de gelen gollerle skor 3-2’ye geldi. Son dakikalarda ev sahibi bir gol daha bulunca maç 4-2 sona erdi. Derince Birlikspor bu galibiyetle şampiyon oldu. Maçı Baro Başkanı olan,  Derince Birlikspor Onursal Başkanı Sertif Gökçe, kulüp başkanı Yakup Deniz, teknik direktör Ramiz Soydaş da izledi. Maç bitimi Sertif Gökçe şampiyon takıma Ali Baba Restoran’da yemek verdi.

Bu haber toplam 47 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kartepe MTAL, Kütahya’yı salladı06 Mart 2017 Pazartesi 16:18
  • Karatede kuşak imtihanı yapıldı06 Mart 2017 Pazartesi 16:16
  • U13 Ligi’nde gollü başlangıç06 Mart 2017 Pazartesi 16:13
  • Güreşte Rüstem Çavdar imzası06 Mart 2017 Pazartesi 16:11
  • Gebzespor’da umutlar bitmedi06 Mart 2017 Pazartesi 16:08
  • Tekirdağspor’a İzmitli teknik adam06 Mart 2017 Pazartesi 14:21
  • Gebzespor berabere05 Mart 2017 Pazar 16:50
  • Darıca GB yetişemedi: 2-305 Mart 2017 Pazar 16:49
  • Derince yine kayıp:0-305 Mart 2017 Pazar 16:49
  • Birlik, büyük iş başardı:0-105 Mart 2017 Pazar 16:47
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti