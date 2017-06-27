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Derince Birlikspor’un vefası

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Derince Birlikspor’un vefası
Derince Birlikspor Kulübü iki yıldır anlamlı bir turnuva organize ediyor, vefasını gösteriyor.

Kulübü geçmişte hizmet edip ebediyete göçen isimler adına düzenlenen turnuvalar kamuoyu tarafından büyük takdir görüyor. Geçen yılki ilk organizasyon Adnan Sağlık ve Tevfik Akın adına organize edilmişti. Bu yıl ise turnuva İbrahim Erkul adıyla düzenlendi. Kulübün kendi tesislerinde yaklaşık bir ay süren turnuva ramazan gecelerine renk kattı.

YAKUP DENİZ’DEN TEŞEKKÜR

Kulübü Başkanı Yakup Deniz önderliğinde gerçekleştirilen turnuvanın tertip kurulunda yönetici Şaban Eraslan ve antrenörler Metin Coşkun ile Göktuğ Karaaslaner yer aldı. Büyükler ve küçükler olmak üzere iki kategoride düzenlenen turnuvada maçlar son derece centilmence geçti. Başkan Yakup Deniz, “Hem geçmişte kulübümüze hizmet etmiş isimleri analım, hem de ramazan gecelerine renk katalım düşüncesiyle bu turnuvayı tertipliyoruz. Katılım gösteren takımlara, maçlara izleyeme gelen sporseverlere teşekkür ediyoruz” dedi.

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