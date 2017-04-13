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Derince Demir, BAL’a çok yakın: 1-2

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Derince Demir, BAL’a çok yakın: 1-2
Süper Lig Play-Off’ta 8’inci haftanın en önemli maçı Doğantepespor ile Derince Belediye Demirspor arasında oynanandı.

Kazanan takımın BAL’a çıkmak için çok büyük avantaj sağlayacağı maçta Derince Belediye Demirspor, 90+2’de Anıl’ın golü ile çok büyük sevinç yaşadı.

DERİNCE DEMİR İLK YARI 1-0 ÖNDE

Doğantepe H.Ömer Demir Stadı’nda oynanan Doğantepe-Derince Belediye Demirspor maçına spor severlerin ilgisi çok fazlaydı. Yaklaşık bine yakın seyirci bu önemli karşılaşmayı takip etti. Maçın ilk tehlikeli atağı da konuk takımdan geldi. 15’inci dakikada Ümit’in kafayla indirdiği topta Fatih güler kafayı vurdu, kaleci Onur son anda kornere attı. İki dakika sonra yine Ümit’in kafayla indirdiği topta, Fatih Güler’in şutu bu kez auta çıktı. 23’de Enes Sülün ceza sahası içinde vurmakta gecikti. 38’de Demirspor 1-0 öne geçti. Yiğitali’nin kornerinde arka direkte Ümit kafayı vurdu, topu filelere gönderdi. 41’de Melih, göğsü ile önüne alıp vurduğu şutu, kaleci Ahmet kornere çeldi.

DOĞANTEPESPOR, KALECİ AHMET’İN HATASINDAN EŞİTLİK SAYISINI BULDU

Maçın ilk yarısını 1-0 yenik bitiren Doğantepespor, ikinci yarıya çok hızlı başladı. Acnak ilk tehlikeli atak Demirspor’dan geldi, Yiğitali’nin pasında Fatih Güler sağ çaprazdan ceza sahasında şutu sonuç getirmedi. 50’de Doğantepe gole çok yaklaştı. Enes Sülün’ün pasında Melih’ih şutu üst direkten geri geldi. 55’de Furkan’ın kornerinde Orhan ön direkte kafası auta gitti. 63’de ise Doğantepe beklediği gole kavuştu. Onur’un uzun kaleci atışında Demirspor defansında Muhammet burak topu kaleci Ahmet’e bıraktı. Ahmet topu elinde kaçırdı, Orhan boş kaleye gönderdi, skor 1-1 oldu.

DEMİRSPOR, 90+2’DE ANIL İLE GÜLDÜ

 Eşitlik golünden sonra iki takımda çok fazla pozisyona giremedi. 86’da Orhan ceza sahası içinde elverişli pozisyonu kullanamadı. 90+2’de ise Doğantepe Stadı’nda soğuk duş etkisi yapan Demirspor’un golü geldi. Herkes maçın berabere biteceğini beklerken Yiğitali, Anıl’a mükemmel bir pas çıkardı. İki genç yeteneğin paslaşmasında Anıl, soldan ceza sahasına girdi, topu üst tavana astı, bu golle Derince Belediye Demirspor BAL kapısını da araladı, Doğantepespor’u son maçta Nusretiyespor ile baş başa bıraktı.

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