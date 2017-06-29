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Derince Demir’den dört takviye

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Derince Demir’den dört takviye
Bir yıl aradan sonra yeniden çıktığı BAL’da bu kez kalıcı olmak isteyen Derince Belediye Demirspor, kadrosunu güçlendiriyor.

Mavi-Lacivertli ekip, Yozgatspor’dan Emirhan Önder, H.Yıldızspor’dan Eren Demiray, Çınarlıspor’dan Emir Subaykan ile Furkan Yabacı’yı transfer etti.

YOZGAT’TAN EMİRHAN ÖNDER
Derince Belediye Demirspor’un yeni transferinden biri de Yozgatspor’dan Emirhan Önder oldu. Kocaelispor altyapısından yetişen, 1.Lig, 2.Lig ve 3.lig’de Yeşil-Siyahlı ekibin formasını giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, iki yıl önce amatöre dönüp, Hereke Yıldızspor’da oynamıştı. Geçen yıl BAL takımlarından Yozgatspor’a transfer olan Emirhan Önder, bu sezon Derince Belediye Demirspor forması giyecek.

H.YILDIZ’DAN EREN DEMİRAY
Geçen yıl Süper Lig’de hem normal sezonu, hem de Play-Off’u şampiyon olarak tamamlayan Derince Belediye Demirspor, iki forvet oyuncusu Mehmet Kukul ve Ümit ile yollarını ayırmıştı. Mavi-Lacivertli ekip, yeni sezonda ilk forvet transferini H.Yıldızspor’un genç yeteneği Eren Demiray’ı alarak gerçekleştirdi. Eren Demiray, Kocaeli Birlikspor altyapısı ve Alikahyaspor’da da oynadı.

ÇINARLI’DAN EMİR VE FURKAN
Derince Belediye Demirspor, yeni sezonda orta sahasına da takviye yapıyor. Mavi-Lacivertli ekip, geçen yıl Süper Lig takımlarından Çınarlıspor’da forma giyen 19 yaşındaki Emir Subaykan ile Furkan Yabacı’yı transfer etti. Orta sahada görev yapan Emir Subaykan ile Furkan Yabacı’nın, yeni sezonda Derince Belediye Demirspor’a çok önemli katkı sağlamaları bekleniyor.

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