Derince didik didik arandı!

Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve Narkotimler Derince’de uygulamalar yaptı.

YILBAŞINDAN BU YANA 8 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan çalışmalar neticesinde birçok şahsa işlem yapıldı. Ayrıca yılbaşından bu yana yapılan çalışmalarda uyuşturucu sattığı veya kullandığı tespit edilen 8 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son 10 günde yapılan 4 ayrı çalışmada 873 gram esrar maddesi,250 adet uyuşturucu hap ve 18 gram eroin ele geçirildi. 6 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞ YERLERİ DENETLENDİ, GBT SORGUSU YAPILDI

İlçede bulunan liseler ve çevrelerinde yapılan uygulamalarda okul çevresindeki şüpheli şahıslar durdurularak kontrol edildi. Şahısların üstleri aranıp GBT sorgusu yapıldı. Ayrıca okulların çevresinde bulunan iş merkezleri, internet kafeler ve kafeler ekiplerce kontrol edildi.

ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

Önceki gün yapılan uygulamada yaklaşık 100 kişinin GBT’si soruldu. Ayrıca ekiplerin Derince 19 Mayıs Lisesi çevresinde yaptıkları uygulamada bir şahsın üzerinden bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs gözaltına alınarak Narkotik ekiplerinde teslim edildi. Okullar çevresinde kontrollerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Kerim YAVUZ