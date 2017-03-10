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Derince didik didik arandı!

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Derince didik didik arandı!
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Derince’de gerçekleştirilen 'Güven ve Huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün akşam saatlerinde Derince'de 'Güven ve Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

147 PERSEONEL GÖREV ALDI

Uyuşturucu, TEM, KOM Şube Müdürlüğü ve Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri personelinden oluşan 10 ayrı gruptan toplam 147 personel ile sabit yol arama, kontrol noktalarında ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Güven ve Huzur' uygulamasında kimlik kontrolü yapılan 894 şahıstan aralarında Tehdit, Bedelsiz Senedi Kullanma ve Kamu Malına Zarar verme suçlarından aranan 3 şahıs yakalandı. Yine yapılan kontrollerde 17.5 gram esrar maddesi ve 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Kontrol edilen 40 iş yerinden ise 1 iş yerine Umumi İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı olmadığından işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Sabit yol uygulamasında trafik yönünden kontrolü yapılan 156 araçtan 9 araca ise toplam 5 bin 357 TL para cezası verildi.

Kerim YAVUZ

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