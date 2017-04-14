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Derince EAH’da TUEK toplantısı

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Derince EAH’da TUEK toplantısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aylık olağan Tıpta Uzmanlık Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı.

Toplantıya  Hastane Yönetici/Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi  Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Terzi, TUEK Kurul Üyeleri Doç. Dr. Erkan Şengül, Doç. Dr. Canan Balcı, Doç. Dr. Mesut Sezikli, Doç. Dr. Tülay Özer, Op. Dr. Alper Gültekin ve TUEK Sekreteri Sultan Tortumluoğlu katıldı.

Toplantıda eğitim araştırma faaliyetlerini planlamak, yürütmek ve gözetmek için bilimsel araştırmalarda çalışmak, yurtiçi çalışmalarda bilgi ve görgüsünü arttırmak isteyenlerin eğitim talepleri konuları görüşüldü.

Ayrıca uzmanlık öğrencilerinin eğitim süreleri de değerlendirildi.

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