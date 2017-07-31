Derince Eğitim'den o ölümle ilgili açıklama

1,5 yaşındaki Sudenaz Gezer’in ölümü ile ilgili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

İlimizdeki bazı yerel basın yayın organlarında yer alan “İdrar sorunu için getirilen bebek hastanede can verdi” başlıklı haberler hakkındaki açıklamamız şu şekildedir:

Haberde ismi geçen, kısa bir süre önce Kocaeli Tıp Fakültesi Hastanesinde Hemolitik Üremik Sendrom tanısı ile yatarak böbrek yetmezliği ve hemodiyaliz tedavisi gördüğü, bilahare klinik tablosunun düzelmesi üzerine taburcu edilerek ayaktan takibinin planlandığı öğrenilen S.G. isimli 2,5 yaşındaki çocuğun ateş ve öksürük şikayetiyle 30.07.2017 tarihinde saat: 09.16’da Derince EAH acil servisine başvurduğu, önce pratisyen hekim, acil tıp uzmanı bilahare nöbetçi çocuk uzmanı tarafından muayenesinin yapılarak solunum yetmezliği, akut böbrek yetmezliği ve akciğerde sıvı toplanması ön tanıları ile tıbbi tedavisine başlanmıştır.

Çocuk yoğun bakım ve hemodiyaliz ihtiyacı olduğuna pediatri uzmanı tarafından karar verilmesini takiben bir üst merkeze sevk için 112 tarafından yer planlaması yapılırken ani kalp durması gelişmiş, acil tıp ve çocuk hastalıkları uzmanları tarafından kılavuza uygun yeniden canlandırma işlemi uygulanmasına rağmen hastamız maalesef vefat etmiştir. Haberde sunulduğu gibi hastanın sorunu basit bir idrar problemi değil böbrek yetmezliği ve akciğer sorunlarıyla giden ciddi bir hastalıklar kompleksidir.

Hastane Yönetimi olarak tabii ki vefat eden yavrumuzun ailesine başsağlığı diliyoruz. Sağlık camiası olarak bizler de bu tür olaylar olunca çok üzülmekteyiz. Ancak hastalarımız için tüm imkanlarımızın seferber edildiğinden kimsenin şüphesi olmaması gerekir. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 24 saat süre ile çocuk uzman hekimleri branş nöbeti tutmaktadır. Gece gündüz demeden büyük bir özveri ile hizmet veren, bir çok başarıya imza atan sağlıkçıların yeterince araştırma yapılmadan önyargıyla suçlanmasının personelimizin motivasyonunu, kamuoyunun ise moralini bozmanın ötesinde kimseye bir yarar sağlamayacağına inanıyoruz.

Konu hakkında idaremiz tarafından derhal bir soruşturma başlatılmış olup herhangi bir ihmal tespit edilmesi halinde hukuken gereğinin yapılacağı kamuoyunun bilgisine duyurulur.

