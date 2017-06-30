Derince Esnaflar Turnuvası’nda ikinci tur maçları pazar günü başlıyor

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarda belli oldu. Turnuvada ikinci tur müsabakaları pazar günü başlayacak. İkinci turun kura çekimi ise bu akşam gerçekleşecekti. Turnuvada gruplarda da son maçlar dün akşam oynandı. Maximum Güvenlik ile Tacem arasındaki karşılaşma 3-3 sona erdi.
VİZYON İNŞAAT VE DOĞANAY EKMEK GALİP
Bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen turnuvaya katılım çok fazlaydı. Turnuvanın grup aşamasındaki son maçlar oynandı. Dün akşamki maçlarda şampiyonluğun da iddialı takımları arasında gösterilen Vizyon İnşaat, Lefa Ltd. Şirketini 11-4 yendi. Tır Tur Yapı ile Doğanay Ekmek arasındaki maçta çok büyük çekişmeye sahne oldu, Doğanay Ekmek sahadan 5-3 galip ayrıldı. Turnuvada ikinci tur maçları pazar günü oynanacak.
2.TURA YÜKSELEN TAKIMLAR
1.TORBA
IZMAİL ULUSLARARASI GEMİCİLİK
EMİNOĞLU GÜMRÜK MUŞAVİRLİĞİ
MAXİMUM GÜVENLİK
ERGÜN BALATA
BEYAZ BASIM MATBAA
SHDOOR
NOSİKALE KIRTASİYE
DOĞANAY EKMEK FIRINI
2.TORBA
TACEM OTO
MORSALLİOGLU KIRTASİYE
HAK-ÖZ
GÖKHAN TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ
VİZYON İNŞAAT
TİR TUR YAPI MALZEMELERI
GÜRPINAR MAKİNA
ÖZÜNALLAR
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