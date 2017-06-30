Derince Esnaflar Turnuvası’nda ikinci tur maçları pazar günü başlıyor

Derince Esnaflar Turnuvası’nda grup maçları noktalandı.

Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarda belli oldu. Turnuvada ikinci tur müsabakaları pazar günü başlayacak. İkinci turun kura çekimi ise bu akşam gerçekleşecekti. Turnuvada gruplarda da son maçlar dün akşam oynandı. Maximum Güvenlik ile Tacem arasındaki karşılaşma 3-3 sona erdi.

VİZYON İNŞAAT VE DOĞANAY EKMEK GALİP

Bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen turnuvaya katılım çok fazlaydı. Turnuvanın grup aşamasındaki son maçlar oynandı. Dün akşamki maçlarda şampiyonluğun da iddialı takımları arasında gösterilen Vizyon İnşaat, Lefa Ltd. Şirketini 11-4 yendi. Tır Tur Yapı ile Doğanay Ekmek arasındaki maçta çok büyük çekişmeye sahne oldu, Doğanay Ekmek sahadan 5-3 galip ayrıldı. Turnuvada ikinci tur maçları pazar günü oynanacak.

2.TURA YÜKSELEN TAKIMLAR

1.TORBA

IZMAİL ULUSLARARASI GEMİCİLİK

EMİNOĞLU GÜMRÜK MUŞAVİRLİĞİ

MAXİMUM GÜVENLİK

ERGÜN BALATA

BEYAZ BASIM MATBAA

SHDOOR

NOSİKALE KIRTASİYE

DOĞANAY EKMEK FIRINI

2.TORBA

TACEM OTO

MORSALLİOGLU KIRTASİYE

HAK-ÖZ

GÖKHAN TRAFİK MÜŞAVİRLİĞİ

VİZYON İNŞAAT

TİR TUR YAPI MALZEMELERI

GÜRPINAR MAKİNA

ÖZÜNALLAR