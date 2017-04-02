Derince GB, Bağdatspor’u ilk yenilgiyi tattırdı:1-2

2.Küme C Grubu’nda ligin ikinci yarısı final gibi bir maçla başladı.

Ligin ilk yarısını puan kaybı yaşamadan zirvede tamamlayan Bağdatspor, kendisini 5 puan geriden takip eden Derince GB’yi konuk etti. Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Derince GB, rakibini 2-1 yendi, şampiyonluk yarışına ortak oldu.

PUAN FARKİ İKİYE İNDİ

C Grubu’nda sezona kötü başlayan Derince GB, ikinci haftadan sonra kadrosuna çok önemli isimleri takviye yaptı, 1.Küme hedefi ile yola çıktı. Ligde oynadığı son 6 maçın 5’ini kazanan Derince GB, dün akşamda lider Bağdatspor karşısında karşılaşmaya da çok iyi başladı, henüz 3’üncü dakikada Cem’in attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda Yetkin ile farkı ikiye çıkardı. Bağdatspor 88’de Ahmet ile farkı 1’e indirse de konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı, rakibiyle olan puan farkını da ikiye indirdi.

İZMİT GB DE YARIŞA ORTAK OLDU

2.Küme C Grubu’nda zirve yarışı yapan takımlardan biri de İzmit GB. Liderin 5 puan gerisinde haftaya giren Mavi-Beyazlı ekip, son maçını farklı skorla kazanan İzmit Kalespor ile M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı. Mavi-Beyazlı ekip, rakibini 7-0 gibi farklı skorla yendi, Bağdatspor’un puan kaybettiği haftada yeniden şampiyonluk yarışına ortak oldu. Grubun alt sıralarında yer alan takımlardan Yılmazspor ile Fatih Neşespor arasındaki mücadele de gülen taraf 5-0’lık skorla Yılmazspor oldu. Acısuspor da, Derbent Stadı’nda oynanan maçta Yeniyalıspor’u 4-2 mağlup etti.