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Derince GB takıldı: 0-0

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Derince GB takıldı: 0-0
2.Küme’de hafta içi mesaisinde heyecan C ve E Grubu maçları ile devam etti.

C Grubu’nda geçtiğimiz hafta sonu lider Bağdatspor’u 2-1 yenip, şampiyonluk yarışına ortak olan Derince GB, dün akşam sahasında konuk ettiği Acısuspor ile 0-0 berabere kaldı, çok büyük şok yaşadı. E Grubu’nun lideri Yuvacıkspor da, Karamürsel de plasmanında T.Defnespor’u 2-1 yendi.

ACISUSPOR’U YENEMEDİ
C Grubu’nda lider Bağdatspor ile arasındaki puan farkını 2’ye indiren Derince GB, şampiyonluk yarışında yeniden umutlanmıştı. Kırmızı-Beyazlı ekip, dün akşam Derince Stadı’nda konuk ettiği Acısuspor karşısında da kazanıp, zirve takibini devam ettirmek istiyordu. Grupta Play-Off hattının hemen gerisinde yer alan Acısuspor içinde bu karşılaşma önemliydi. Derince GB’nin daha baskılı oynadığı, net fırsatlar bulduğu karşılaşma başladığı gibi golsüz tamamlandı, beraberlik iki takımada yaramadı.

İZMİT GB, YENİYALI’YI ÜÇLEDİ
C Grubu’nda şampiyonluk yarışı üç takım arasında geçiyor. Geçtiğimiz pafta sonunda lider Bağdatspor’un yenilmesi ile şampiyonluk yarışına ortak olan İzmit GB, 9’üncü hafta maçında deplasmanda Yeniyalıspor’a konuk oldu. Ligin ilk yarısında farklı skorla mağlup ettiği rakibini bu kez de 3-0 yenen Mavi-Beyazlı ekip, lider Bağdatspor ile arasındaki 2 puanlık farkı korudu, zirve takibini devam ettirdi. Lider Bağdatspor da Salı akşam oynadığı maçta Fatih Neşespor’u 11-1 mağlup etmişti.

YUVACIKSPOR KAYBETMEDİ
2.Küme E Grubu’nda haftaya lider giren Yuvacıkspor, dün akşam Karamürsel Stadı’nda Tepeköy Defnespor’a konuk oldu. Mavi-Beyazlı ekip, her iki yarıda Fikret ve Cihat’ın attığı gollerle rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekip maçın sonlarına doğru Cüneyt’in attığı golle farkı 1’e indirse de, Yuvacıkspor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Yuvacıkspor’da İlyas da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu grupta salı akşamı oynanan diğer maçta Kavaklıspor’u 4-0 yenen İzmit Sanayispor da şampiyonluk iddiasını devam ettirdi.

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