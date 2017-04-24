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Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu

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Derince Hastanesi'nde 23 Nisan coşkusu
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar 23 Nisan'da unutulmadı.

Hastane yönetimi ve cocuk hastalıkları klinigi hekimleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel hastanede program düzenledi.

   23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye’nin dört bir tarafında çocukların yüzünü güldürmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi ve Çocuk Hastalıkları Kliniği hekimleri tarafından organize edilen programda ise  Hastanede Çocuk Servisi’nde tedavi gören çocuklarla birlikte pasta kesildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hastanede kutlayan minikler farklı bir gün gecirerek hastalıklarını kısa süreliğine de olsa unuttular.

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