Derince Hastanesi’ne yeni Anestezi Uzmanı

Derince Hastanesi’nin Anastezi ve Reaminasyon kliniğinde artık 2 doçent, 10 uzman, 15 asistan hekim görev yapıyor. Doç.Dr.Kemal Tolga Saraçoğlu 1977 İzmit doğumlu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bitirdi, 2008 yılında Marmara Üniversitesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015 yılında da Doçent oldu.