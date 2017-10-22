Derince Hastanesi’ne yeni Anestezi Uzmanı
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atanan Anestezi ve Reaminasyon Uzmanı Doç.Dr. Kemal Tolga Saraçoğlu, görevine başladı.
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Derince Hastanesi’nin Anastezi ve Reaminasyon kliniğinde artık 2 doçent, 10 uzman, 15 asistan hekim görev yapıyor. Doç.Dr.Kemal Tolga Saraçoğlu 1977 İzmit doğumlu. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bitirdi, 2008 yılında Marmara Üniversitesinde uzmanlık eğitimini tamamladı. 2015 yılında da Doçent oldu.
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