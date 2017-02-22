Derince için gündemde çok önemli projeler var

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz’a iade ziyareti yaptı.

Derince protokolünün ağırladığı Vali Güzeloğlu, “Sağlık alanında sadece Derince için değil, Derince merkezli hem Kocaeli, hem de Marmara Bölgesi’ne hizmet edecek çok önemli büyük yatırım çalışmalarımız ve projelerimiz var” dedi. Vali Güzeloğlu, Kaymakam Yılmaz’a görevinde başarılar diledi, “Kaymakam beyin tecrübesiyle, bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleriyle Derince’deki görev süresince ilçemize değer katacağına inanıyorum. Derince’deki beklentilerimizi karşılamada ilçe kaymakamımız olarak, kamunun tüm birimlerini, belediye başkanımız ile birlikte mahir bir şekilde yönetecek ve Derince halkının beklentilerine hizmet edecektir.” dedi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz ise, Vali Güzeloğlu’na ziyaretleri için teşekkür ederek ilçedeki gelişmelerle ilgili bilgi verdi.