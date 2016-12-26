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Derince İHH Temsilciliği açıldı

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Derince İHH Temsilciliği açıldı
İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nın temsilcilik açılışına katılan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Türkiye güçlü olmalı ki tüm mazlum kardeşlerimize yardım elini uzatabilsin” dedi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Derince Dumlupınar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Baytak İş Merkezi’nde temsilcilik açılışını Halep’e bir tır un ve bir tır su göndererek gerçekleştirdi. Açılış programına Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Belediye Başkan Vekili Nurettin Işık, İlçe Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bekir Sargın, İHH Teşkilatlanma Başkanı Mücahit Şahin, İHH Derince Temsilcisi Furkan Güngör, İHH İlçe Yetim Birimi Başkanı Hasan Yalçın, İHH İlçe Yardım Birimi Başkanı İsmail Akkuş, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetimleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerin tilavetinin okunmasıyla başlayan organizasyonda konuşan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Gayret gösterip bu tırları doldurabilmek, bunları hedeflerine ulaştırabilmek zor işlerdir. Hep birlikte elimizi taşın altına koyarak kardeşlerimize yardım elini uzatmalıyız. Vatandaşlar olarak hayırda yarışmalıyız” dedi.

Türkiye’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilerlemesi ve büyümesi gerektiğini belirten Başkan Bulut, “Siyasilere ve halkımıza büyük görevler düşüyor. Türkiye daha güçlü olmalı ki tüm mazlumlara yardım edebilsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan dünya beşten büyüktür diyor. Güçlü bir Türkiye’nin neler yapabileceğini artık millet olarak görüyor ve yaşıyoruz. Halep’te yaşanan zulümlere şahitlik ettik. Devletimizin gayretiyle zulüm altında olan kardeşlerimizin oradan çıkarılmasını sağladık. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa dünyadaki mazlumlara yardım elini o kadar fazla uzatacaktır. Bunun yolu da ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilerlemesi ve büyümesidir” dedi.
 

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