Derince Limanı için mutabakata gidildi! Karşılıklı seferler başlayacak

Türk ve Katar şirketleri arasında İzmir'de devam eden ikili görüşmelerin ilk gününde, özellikle gıda sektöründe bazı firmaların anlaşmaya vardığı, Derince Limanı ile Doha Hamad Limanı arasında karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması için de mutabakata gidildiği belirtildi.

Ekonomi Bakanlığı, Ege İhracatçı Birlikleri ile Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve Katar Ticaret Odası iş birliğiyle İzmir'deki bir otelde düzenlenen ikili görüşmelerin ilk gününe, Katar'dan 88, Türkiye'den ise 200'e yakın firmadan temsilciler katıldı.

Organizasyonla ilgili değerlendirme yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, gıda, yapı malzemeleri, medikal, plastik ve lojistik başta olmak üzere birçok sektörde firmaların bir araya geldiği görüşmelerde iş bağlantılarının kurulduğunu anlattı.

Katar'a uygulanan abluka sonrası bu ülkenin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Ege Bölgesi'ndeki firmaların oldukça aktif rol aldığını, bu ülkeye ilk geminin İzmir'den kalktığını dile getiren Ünlütürk, şu bilgileri verdi:

"Abluka sürecinde birçok Türk ve Katarlı firmanın iletişimi olmuştu. O dönemde kurulan kontaklar bugünkü görüşmelerde devam ettirildi. İkili görüşmeleri çok kısa bir sürede organize ettik. Yeteri kadar duyurma fırsatımız dahi olmadı. Buna rağmen hem Katar'dan hem Türk firmalarından çok yoğun katılım oldu. Bu görüşmelerden çok umutluyuz. Görüşme masaları arasında dolaştığım sırada el sıkışan, sözleşme aşamasına gelen firmaların bulunduğuna şahit oldum. Özellikle gıda sektöründeki bağlantılar dikkat çekici. Mobilya ve inşaat sektöründe de güzel haberler var."

İki ülkeden firmaların ortak yatırımlar konusunda da görüştüğüne işaret eden Ünlütürk, yakın vadede bunun sonuçlarının görüleceğini bildirdi.

İki ülke iş adamlarının lojistikle ilgili beklentilerinin bulunduğunu da aktaran Ünlütürk, deniz yolunun ardından karayolu bağlantısının kurulmasının da ikili ticaret hacmini hızla artıracağını ifade etti.

Kasım ayında yeni hat açılacak

Öte yandan Derince Limanı'ndan Katar'a karşılıklı ticari gemi seferlerinin başlatılması konusunda da mutabakata varıldığı belirtildi.

Safi Derince Liman İşletmeciliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Safi, Katarlı Charlotte Trading and Contracting şirketiyle yürüttükleri görüşmeler sonucu kasım ayından başlamak üzere Derince ile Doha Hamad Limanı arasında konteyner, dökme ve genel kargo yükleri için karşılıklı direkt seferlerin başlatılması konusunda anlaştıklarını ifade etti.

Katar'ın özellikle 2022 Dünya Şampiyonası öncesi ihtiyaçlarının artacağını, düzenlenecek seferlerle 8-10 gün içinde malların Doha'ya gönderilmesini öngördüklerini dile getiren Safi, haftada üç gün düzenlenecek seferlerde bu ülkenin ihraç mallarının da Türkiye'ye nakliyesinin sağlanacağını kaydetti.

Bazı Katarlı iş adamlarının İzmir'deki sanayi bölgelerindeki tesislerde incelemelerde bulunduğu organizasyon, yarın yapılacak görüşmelerle sona erecek.