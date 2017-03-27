Derince Limanı’nda oy kullanma başladı

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum süreci öncesinde Derince Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş-çıkış yapacak seçmen niteliğindeki Türk vatandaşları oy kullandı.

16 Nisan tarihinde yapılacak olan referandum süreci öncesinde gümrük kapılarında oy kullanma işlemi bu sabah 08:00 itibariyle başladı. İlimizde de bir sandık Derince Limanı’nda kuruldu. Derince Gümrük Kapısı’ndan yurda giriş-çıkış yapacak seçmen niteliğindeki Türk vatandaşları, 24 saat süresi boyunca oy kullanabilecek.

Oy kullanma işlemi 3 vardiya sistemi uygulanacak. Sandık başında ise 5 görevli hazırlı bulundu. Derince Limanı’ndan Türkiye’ye giriş-çıkış yapan vatandaşlar oylarını kullandıktan sonra sandık sayımı 16 Nisan’da tüm sanıklarla birlikte yapılacak.

Çiğdem ARMAĞAN