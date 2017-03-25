Derince-Nusretiye, yenişemedi: 1-1

Amatör Süper Lig Play-Off’da bugün iki şampiyon Derince Belediye Demir ile Nusretiyespor, Derince Belediyesi doğal çim sahada kozlarını paylaştı.

GOLLER İLK YARIDA GELDİ

İlk 20 dakika ev sahibi çok etkiydi. 15. dakikada Fatih Güler ile öne geçen Derince Belediye Demir, 2 dakika sonra aynı futbolcuyla çok elverişli pozisyonu kaçırdı. Devre biterken Nusretiye beraberlik golünü buldu. İlk yarıda oyunu hakimi olan, daha çok isteyen ev sahibi takımdı.

DERİNCE PENALTI KAÇIRDI

İkinci yarının başında ev sahibi Ümit ile yeniden öne geçme şansını kullanamadı. 62.dakikada Birkan ceza alanı içinde elle oynayınca hakem Derince Belediye Demirspor’a penaltı verdi. Gökhan Şahin’in vuruşunda Sertan gole izin vermedi. Son 15 dakika ayakta kalan konuk ekip oldu. 75’te Cihan, 84’de Sinan önemli fırsatları değerlendiremedi. Baskı kuran Nusretiye üst üste kornerler kullandı ama sonuç olamadı. Maç 1-1 bitti. Bu sonuçla Nusretiye 8, Derince Belediye Demir 6 puana yükseldi.