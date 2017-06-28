Derince Turnuvası kaldığı yerden devam

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Derince Belediyesi Esnaflar Turnuvası, bu yıl Şehit Emre Kaan Arlı adına düzenleniyor.

Ramazan Bayramı nedeni ile dört gün ara verilen turnuvada heyecan bu akşam oynanacak üç maçla devam edecek.

NOSİKALE KIRTASİYE FARKLI KAZANDI

Derince Esnaflar Turnuvası’nda bayram öncesi oynana maçlarda farklı skorlar alındı. Turnuvanın iddialı takımları arasında gösterilen Nosikale Kırtasiye, İmperial Otel ile karşılaştı. Kadrosunda amatör kulüplerde forma giyen oyuncuları bulunduran Nosikale Kırtasiye, çalışan personelden oluşan kadrosu ile sahaya çıkan İmperial Otel’i 11-1 gibi farklı skorla yenmeyi başardı.

YARIN AKŞAM ÜÇ MAÇ VAR

Derince Belediyesi Turnuvası’nda yarın akşam üç maç var. Derince Stadı’ndaki günün ilk maçında 20.00’de TIR Tur yapı malzemeleri ile Doğanay Ekmek Fırını karşılaşacak. Bu maçtan hemen sonra da Tacem Oto ile Maximum Güvenlik kozlarını paylaşacak. Gecenin son maçında 22.00’de Vizyon İnşaat ile Lefal Ltd. Şirketi galibiyet için mücadele edecekler.