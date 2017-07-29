Derince ve Körfez’de araziler birleştiriliyor

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüzce Aralık 2014 yılında İlimizin Derince ve Körfez ilçelerinde 15 mahalle 75 yerleşim biriminde başlayan Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Projesi % 35 seviyelerine ulaştı.

Proje 2018 yılı sonunda bitmiş olacak.

PROJENİN İHALE BEDELİ 20 MİLYON 521 BİN 515 TL

İlimizde Kocaeli Tahtalı Arazi Toplulaştırma ve Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Projesi inşaat ve mühendislik işleri kapsamında iki aşamada yürütülüyor. Projeyi ilimizde Aysa Mühendislik-Ali Demirok ve DNZ İnşaat ortak girişimince yürütülüyor. Projenin ihale bedeli 20 Milyon 521 bin 515 TL olarak açıklandı. Proje 15 mahallede toplam 14600 hektar olup 2018 yılı sonunda tamamlanmış olacak.

PROJELER HAZIR, ASKI İLANA HAZIRLANIYOR

Projenin yürütüldüğü mahalleler (köy) arasında Derince ilçesi Çavuşlu, Tahtalı, Geredeli, Kaşıkçı, Terziler, Toylar, Karagöllü bulunurken, Körfez ilçesinde Cuma, Himmetli, Karayakuplu, Kutluca, Osmanlı, Sevindikli, Sipahiler ve Çıraklı mahallerini kapsıyor. Projenin devam eden inşaat ayağında ise tarla içi yol yapımı, parsel sınırlarının düzeltilmesi, Dere ıslahı, geçit ve köprü yapımları yer alıyor. Mühendislik hizmetlerinde ise Derince ilçesinin Tahtalı Mahallesi tescil çalışmaları, Geredeli mahallesinde üçüncü askı, Terziler 2’nci askı, Çavuşlu 2’nci askı, Toylar ve Kaşıkçı birinci askı aşaması tamamlandı. Karagöllü ve Körfez’in diğer köylerinde ise proje dâhilinde çalışmalar devam ediyor biten çalışmalarla ilgili askı ilanları periyodik olarak açıklanacak.

BÜYÜK BİR YARAR SAĞLAYACAK

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İlhan Özel Şube Müdürü Emre Katırcı, Aysa Mühendislik-Ali Demirok ve DNZ inşaat ortak girişimince yürütülen projeyi yerinde inceledi. Tarla içi yol yapımında 140 km çalışma tamamlanırken bu kapsamda 350 km daha yol yapımı gerçekleşecek. Tarım İl Müdürü İlhan Özel “Projenin amacı hisseli parsellerin azaltılması, kullanılmayan küçük araziler değerlendirmek, Tapu kadastro kayıtları yenilemek, Kırsal çevre yenilemesi gerçekleşmesi, Sulama randımanı artması ve arazilerin birim alanlarından daha fazla verim elde edecek, işçilik maliyetlerini düşürüp, mekanizasyon ve teknolojinin daha verimli kullanılması sağlanacaktır.” açıklamalarına yer verdi. Derince ve Körfez'deki Sahadaki çalışmaları yerinde inceleyen Özel köylülerle de arazi toplulaştırmalarından halkın görüş alış verişinde de bulundu.

Şennur YILDIZ

