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Derince'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!

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Derince'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!
Derince'de, jandarmanın 2 kişinin 14 yaşındaki kızla ormanlık alandan dönmesinden şüphelenmesiyle, kızın biri sınıf arkadaşının ağabeyi olmak üzere 3 kişinin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı.

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alandan gelen otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada kız çocuğunun kimliğinin olmadığı görüldü. Jandarma, 14 yaşındaki C.G.'nin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. C.G. sınıf arkadaşının 25 yaşındaki ağabeyi U.E.'nin cinsel istismarına uğradığını, daha sonra U.E.'nin arkadaşları 25 yaşındaki Y.G. ve 24 yaşındaki M.B. ile tanıştığını, Y.G.'nin arkadaşının evinde cinsel istismarda bulunduğunu, M.B.'nin ise ofisine ve evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Otomobilde bulunan Y.G. ve M.B. gözaltına alınırken, U.E. ise jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

ADLİ KONTROLLE SERBESTLER

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan 3 kişi 'çocuğa cinsel istismar' suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Babası cezaevinde olan, boşanarak yeniden evlenen annesi ile birlikte yaşayan C.G.'yi annesinin kabul etmemesi üzerine yurtta kalması için çalışmalar başlatıldı.

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