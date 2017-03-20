Derince'de 14 yaşındaki kıza cinsel istismar!

Derince İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alandan gelen otomobili durdurdu. Kimlik kontrolü yapıldığı sırada kız çocuğunun kimliğinin olmadığı görüldü. Jandarma, 14 yaşındaki C.G.'nin ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. C.G. sınıf arkadaşının 25 yaşındaki ağabeyi U.E.'nin cinsel istismarına uğradığını, daha sonra U.E.'nin arkadaşları 25 yaşındaki Y.G. ve 24 yaşındaki M.B. ile tanıştığını, Y.G.'nin arkadaşının evinde cinsel istismarda bulunduğunu, M.B.'nin ise ofisine ve evine götürerek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Otomobilde bulunan Y.G. ve M.B. gözaltına alınırken, U.E. ise jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.