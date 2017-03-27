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Derince'de anlaşma tamam

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Derince'de anlaşma tamam
Derince Belediyesi’nde çalışan 117 çalışanı ilgilendiren Toplu-İş Sözleşmesi görüşmelerinde 30 güne düşürülmek istenen senelik izinlerin tekrar 33 gün kalması konusunda mutabakata varılınca anlaşma sağlandı.

Anlaşmaya göre işçilere iki yıl geçerli olmak üzere ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 5 zam yapıldı.

 Hizmet-İş Sendikası ile Yerel-Sen arasında devam eden görüşmeler işveren 2 yıl için yüzde sıfır zam teklif edince tıkanmıştı. Hizmet-İş Sendikası yetkilileri bu teklifi kabul etmeyince arabulucu sureci başladı. Arabulucu surecinde ise işveren ilk altı ay yüzde ikinci altı ayda yüzde 5 zam teklifi zam teklif etti. Hizmet is Sendikası zam teklifini olumlu karşıladı ancak bu kez  çalışanların 33 günlük izni 30 güne düşürülmek istenildi. Hizmet-İş Sendikası bu değişikliği kabul etmeyince görüşmeler tıkandı ve anlaşmazlık zaptı tutuldu. Bu arada Hizmet-İş Sendikası ile Derince Belediyesi arasındaki görüşmelere devam edildi.

HAYDAR BULUT İLE GÖRÜŞME

Hizmet-İş Sendikası ile işveren arasında yapılan görüşmelerde Sendika Başkanı İdris Ersoy ile Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut bir araya geldi. Taraflar arasında görüşme sonrasında anlaşma sağlandı. Yapılan görüşmelerde toplu sözleşmenin iki yıllık olmasına,2017-2018 yıllarını kapsayan toplu sözleşmenin 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olmasına.Toplu sözleşmenin ilk yılında ilk altı ayda yüzde 5, ikinci altı ayda yüzde 5 aynı durumda ikinci yılda geçerli olmasına, 33 gün olan ücretli izin günü aynı şekilde kabul edilmesine karar verildi. Anlaşma sonrasında belediye çalışanlarının farkları ödenecek.

Ayşegül KALAYCI

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