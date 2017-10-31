Derince'de asayiş berkemal!

Derince'deki parklarda yapılan denetimlerde, asayiş, narkotik, trafik, mobil park polisi ve yunus ekiplerinin bulunduğu 32 polis görev yaptı. Park ve yeşil alanların denetlendiği uygulamada, araçlar durdurularak yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi, şüphelilerin üzerleri arandı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı uygulamada, Zübeyde Hanım Parkı'nda 3 kişiyi sorgulamak isteyen ekipler, bankın üzerinde bir poşetin içerisinde esrar buldu, şüpheliler gözaltına alındı.

6 aracın arandığı, 102 kişinin GBT sorgulaması yapıldığı uygulamada, 84,9 gram esrar ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.