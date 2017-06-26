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Derince’de basketbol coşkusu

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Derince’de basketbol coşkusu
Okulların tatil olması ile birlikte yaz spor okullarına da çok büyük ilgi var. Körfez’in Yıldızları Basketbol Kulübü de yaz dönemi çalışmalarına minik sporculara hizmet veriyor.

ÇALIŞMALAR DERİNCE’DE

Basketbolda liglerin sona ermesi ile kulüpler, tüm ağırlıklarını yaz okullarına veriyor. Körfez’in Yıldızları Basketbol Kulübü de yaz dönemi çalışmalarına start verdi. Derince’de bulunan Sabancı Çalışanları ve Ortakları İlköğretim Okulu Spor Salonu’ndaki antrenmanlar haftanın 3 günü gerçekleştiriliyor. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 14.30 ile 17.00 saatleri arasındaki çalışmalara yoğun ilgi var.

2005 İLE 2010 DOĞUMLU ARASI SPORCULAR KATILABİLİYOR

Teknik sorumluluğunu Ayhan Akın’ın yaptığı Körfez’in Yıldızları Basketbol Kulübü’nün yaz dönemi çalışmalarına yoğun ilgi var. 2005 ile 2010 arası doğumlu miniklerin katılabileceği yaz okulu çalışmalarında yetenekli olan sporcular müsabaka gruplarına dahil edilecek. Teknik Sorumlu Ayhan Akın, “İlçemizde basketbola çok ilgi var. Bizde bu potansiyeli değerlendirip, minik sporcularımıza basketbolu sevdirmek istiyoruz” dedi.

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