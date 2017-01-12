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Derince'de biber gazlı gasp

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Derince'de biber gazlı gasp
Derince'de işçilerin aylık ücretlerini ödemek için bankadan para çeken lojistik firması çalışanı Akın Uzuner'in yüzüne biber gazı sıkan 2 kişi, içerisinde 49 bin 650 lira bulunan çantayı alarak motosikletle kaçtı.

Olay, Derince Deniz Mahallesi Fırın Sokak'ta meydana geldi. Bir lojistik firmasında çalışan Akın Uzuner, işçilerin ücretlerini ödemek için bankadan 49 bin 650 lira çekti. Paraları çantaya koyduktan sonra aracını park ettiği ara sokağa doğru yürüyen Akın Uzuner'i motosiklette bulunan 2 kişi takibe aldı. Akın Uzuner para dolu çantayı araca koyarken, bu sırada motosikletle yanına yanaşan 2 kişiden biri bacağına vurdu, diğer kişi ise yüzüne biber gazı sıktı. Araçtaki para dolu çantayı alan 2 kişi motosikletle kaçtı. Ne olduğunu anlayamayan Akın Uzuner çantanın yerinde olmadığını görünce polisi aradı.

"BİBER GAZI SIKIP ARKAMDAN VURDULAR"

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Polis incelemede bulunarak, çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir anda yüzüne biber gazı sıkılınca ne olduğunu anlamadığını söyleyen Akın Uzuner, "Biber gazı sıkıp arkamdan vurdular. Ne olduğunu anlayamadım. 49 bin 650 lira parayı alıp gittiler" dedi.

 Akın Uzuner ifadesi alınmak üzere Derince Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, motosikletli gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı.

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