Derince’de börekçi dükkanı soyuldu

Olay, dün gece Derince Denizciler Caddesi’nde bulunan Kayra Pide Börek Evi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Dün gece saatlerinde dükkanın katlamaları camlarını açarak içeri giren hırsız ya da hırsızlar kasada bulunan yaklaşık 400 lirayı çalarak kayıplara karıştı.

Sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde camların açık olduğunu fark eden iş yeri sahibi Cahit Demirci, “Derince’nin en işlek caddesinde, Derince Belediyesi’nin tam karşısında bu olay oluyorsa daha da bir şey diyemiyorum. Bu gözü kara hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum” dedi.

Binali ASLAN

