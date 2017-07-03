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Derince’de çeyrek finalistler belirleniyor

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Derince’de çeyrek finalistler belirleniyor
Derince Esnaflar Turnuvası’nda grup maçlarının ardından ikinci tur müsabakaları dün akşam başladı.

Dün akşam oynanan ikinci tur maçlarında rakiplerine üstünlük sağlayan Tır Tur Yapı Malzemeleri, Beyaz Basım Matbaa, Eminoğlu Gümrük Müşavirliği ile Vizyon İnşaat çeyrek finale yükseldi.

VİZYON İNŞAAT PENALTILARLA GÜLDÜ

Bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci tura çıkmıştı. İkinci turda heyecan dün akşam oynanan maçlarla start aldı. İlk maçta Nosikale Kırtasiye ile Vizyon İnşaat karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçın normal süresi 2-2 sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Vizyon İnşaat, çeyrek final biletini kaptı.

ÇEYREK FİNAL MAÇLARI YARIN OYNANACAK

İkinci turun diğer maçlarında Eminoğlu Gümrük Müşavirliği,  Gökhan Trafik Müşavirliği’ni 7-3, Beyaz Basım Matbaa da Günpinar Makine’ye 6-2 üstünlük sağladı. Gecenin son maçında İzmail Uluslararası Gemicilik ise Tır Tur Yapı Malzemelerine 7-3 mağlup oldu, turnuvaya veda etti. Turnuvada bu akşam da ikinci turun diğer maçları vardı. Bu maçlardan sonra çeyrek finale çıkacak diğer 4 takım belirlenecekti. Çeyrek final maçları yarın akşam oynanacak.

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