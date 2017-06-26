Derince’de çifte bayram

Ramazan Bayramı dolayısıyla Derince Kent Meydanı’nda düzenlenen İlçe Bayramlaşması, başarılı 393 öğrenciye bisikletlerinin verilmesiyle birlikte çifte bayrama dönüştü.

Derince Belediyesi’nin Derince Kaymakamlığı ile birlikte her bayram geleneksel olarak düzenlediği bayramlaşma töreni bu yıl yine Kent Meydanı’nda gerçekleşti. İlçe protokolü ve vatandaşları bir araya getiren bayramlaşma programı bu yıl aynı zamanda öğrenciler için çifte bayram özelliği taşıyordu. Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’un daha önce verdiği söz doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce tespit edilen 393 başarılı öğrenci, bayramlaşma töreninde bisikletlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan Bayramı nedeniyle Derince Kent Meydanı’nda gerçekleşen bayramlaşma törenine AK Parti Kocaeli Milletvekili Zeki Aygün, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ergin, AK Parti Derince İlçe Başkanı İbrahim Şirin, MHP Derince İlçe Başkanı Zeki Omurca, İlçe Emniyet Müdürü Atilla Can, İlçe Jandarma Komutanı Barış Eke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, gaziler, mahalle muhtarları, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, dernek yöneticileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bayramlaşma töreninde ilk konuşmayı yapan Başkan Bulut, “Ramazan Bayramı’nızı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramların en önemli özelliği birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde kutlanıyor olması. Bu yıl halkımızla birlikte meydanda iftarımızı yaptık şimdi de bayramlaşma töreninde beraberiz. Bugün aslında iki bayramı birden kutluyoruz. Çünkü çocuklarımızın başarısını bayramlaşma töreninde taçlandırmış olduk. Bugün okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz burada. Çocuklarımız, Derince’mizin ismini Türkiye’ye duyurdular. 37 öğrencimiz TEOG sınavında 120 sorunun tamamını çözerek birinciliği paylaştı. Bunun yanında Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile birlikte TEOG’da 115 net ve üzeri doğru yanıt veren, okul derecesi yapan öğrencilerimizi de belirleyerek, bisiklet ile ödüllendirmeye karar verdik. Derince’mizin ve ülkemizin geleceği olan yavrularımızın başarısını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum” dedi.