Derince’de din görevlileri unutulmadı

1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Derince’de bir program tertip edildi. Diyanet-Sen Derince Şubesi’nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde (ZHKM) düzenlenen programa Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, Derince İlçe Müftüsü Mecit Amil, Diyanet-Sen İl Başkanı Selami Tarcan, Diyanet-Sen Derince Şube Başkanı Çetin Kıranşal ve çok sayıda din görevlisi katıldı. Protokol konuşmalarının da yer aldığı Derince’deki programa katılan camii ve din görevlilerine ayrıca kahvaltı ikramında bulunuldu.

Toplantıda yaptığı konuşmada önemli mesajlar veren Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, “Bu güzel etkinlik vasıtasıyla tüm hocalarımıza ve din adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bazı meslekler para için yapılmaz, gönül işi olarak yapılır. İmamlık da bunlar arasında yer alıyor. Sizler aktardığınız bilgilerle toplumumuza yön veriyorsunuz. Bizler de her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu noktada camilerimizi projelendirip, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Son olarak Yenikent Mahallesi’ne inşa edeceğimiz Hoca Ahmet Yesevi Camii’nin ihalesini yaptık.” dedi. Derince Kaymakamı Akın Yılmaz da din adamlarını kutlayarak “Altının kıymetini sarraf bilir. İmam demek, lider demek, örnek insan demektir. Hepinizin bu anlamlı haftasını tebrik ediyorum” dedi.

