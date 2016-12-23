Derince’de elektrik sorunları çözülecek

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut ve SEDAŞ yetkilileri enerji sorunlarının çözümü noktasında istişarede bulunarak, ilçedeki trafo alanlarını inceledi.

Hayata geçirdiği vizyon projelerin yanı sıra ilçede yaşanan altyapı ve üstyapı sorunlarının giderilmesine yönelik yoğun tempoda çalışan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, bu kez SEDAŞ yetkilileri ile bir araya geldi. İlçede zaman zaman enerji hatlarında yaşanan sıkıntıların giderilmesine yönelik yapılacak çalışmalarla ilgili gerçekleşen görüşmede Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yunus Bekircan, SEDAŞ teknik personelleri ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Osman Ergin de hazır bulundu. İlk olarak Başkan Bulut’un makamında gerçekleşen görüşmede daha sonra ilçedeki trafo alanlarına gidilerek incelemelerde bulunuldu.

İlçedeki enerji sorunlarının çözümüne yönelik görüş alışverişinin gerçekleştiği toplantıda, kurumlar arası ilişkilerin önemine vurgu yapan Başkan Bulut “İlçemizde elektrik enerjisi konusunda yaşanan sıkıntıları SEDAŞ heyetine detaylı bir şekilde aktardık. Bundan sonraki süreçte bu sorunların çözümüne yönelik yapılan işlerin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hepimizin ortak amacı halkımıza en iyisini verebilmek” dedi. Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü Yunus Bekircan da, enerji sorunlarını yerinde inceleme imkanı bulduklarını belirterek, “Vatandaşlarımıza en sağlıklı şekilde hizmet sunabilmek adına SEDAŞ olarak yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.