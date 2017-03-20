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Derince’de gol düellosu: 3-3

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Derince’de gol düellosu: 3-3
Süper Lig Play-Off’ta 3’üncü haftanın en önemli maçlarından bir derince belediye Demirspor ile Doğantepespor arasında oynandı.

Konuk ekibin iki kez öne geçtiği maçta, Derince Belediye Demirspor son dakikaya 3-2 önde girdi. Doğantepespor, bitime 3 dakika kala Aşık Ömer’in golüyle eşitliği sağladı, karşılaşmada 3-3 sona erdi.

DOĞANTEPE İKİ KEZ ÖNE GEÇTİ
Süper lig Play-Off’ta hafta içinde oynadıkları maçlarda puan kaybı yaşayan Derince belediye Demirspor ile Doğantepespor, Pazar günü kozlarını derince doğal çim sahada paylaştı. Maçı çok iyi başlayan Doğantepespor, Melih’in attığı golle 1-0 öne geçti. Derince Belediye Demirspor, Yiğitali’nin ortasında Ümit ile eşitliği sağladı. Bu yarıda çok etkili olan konuk ekip, Furkan’ın golüyle devreyi 2-1 önde bitirdi.

MAÇ İKİ TAKIMA GİTTİ, GELDİ
Maçın ilk yarısını 2-1 yenik tamamlayan Derince Belediye Demirspor, ikinci yarının hemen başında Yiğitali’nin golüyle eşitliği sağladı. Bu golden hemen sonra Mavi-Lacivertli ekip, serbest atış kazandı. Yiğitali’nin ortasında Muhammet Burak’ın golüyle 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2’lik üstünlüğü sağladı. Doğantepespor, maçı bırakmadı, 87’de Aşık Ömer’in uzaktan attığı muhteşem golle maça yeniden eşitlik geldi. 89’da ev sahibi ekipte Yiğitali kırmızı kart gördü. Uzatma dakikalarında Doğantepe öne geçme şansını Orhan ile kullanamadı, maçta 3-3 bitti.

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