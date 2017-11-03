Derince'de 'Hayırlı Pazarlar Uygulaması'

İlimizde İzmit, Gölcük ilçelerinde yapılan "Hayırlı Pazarlar Uygulaması 3" bugün Cuma Pazarı’nda Asayiş Şube, Derince Emniyet Müdürlüğü, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güven Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Halkın huzurlu bir şekilde pazarını yapması sağlandı.

Polis ekipleri esnafa hayırlı işler diyerek konu hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra yankesicilik, tırnakçılık, dolandırıcılık, ve hırsızlık suçlarıyla ilgili uygulama yapıldı. Şüpheli kişilerin GBT sorgulaması yapıldı. Bu uygulamanın ilimizde her hafta bir pazarda tekrarlanacağı, halkın huzurlu bir şekilde alışverişini yapması sağlanacağı öğrenildi.

Kerim YAVUZ

