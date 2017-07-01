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Derince’de ikinci tur maçları başlıyor

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Derince’de ikinci tur maçları başlıyor
Derince Esnaflar Turnuvası’nda grup maçlarının ardından ikinci tur müsabakaları yarın akşam başlayacak.

Önceki gün çekilen kurada ikinci tur eşleşmeleri belli oldu. Eleme usulüne göre oynanacak ikinci turda rakiplerine üstünlük sağlayacak takımlar çeyrek finale yükselecek.

İKİNCİ TUR KURALARI ÇEKİLDİ

Bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen turnuvada gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar ikinci tur biletini almıştı. İkinci tur kuraları önceki akşam çekildi, eşleşmeler belli oldu. Kura çekimine Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım, Derince Kent Konseyi Başkan Vekili Emine Altındağ, Serhat Diyarı Denek Başkanı  Ertekin Akbulak ve ikinci tura kalan takımların yöneticileri katıldı. Turnuvada ikinci tur maçları bu akşam başlıyor.

DÖRT MAÇ OYNANACAK

Önceki akşam çekilen kura çekiminde ikinci tur eşleşmeleri de belli oldu. İkinci turun ilk karşılaşması yarın akşam Nosikale Kırtasiye ile Vizyon İnşaat arasında oynanacak. Derince Stadı’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak. Bu maçtan sonra Eminoğlu Gümrük müşavirliği ile Gökhan Trafik Müşavirliği bir üst tura çıkmak için karşılaşacak. Bu akşamın diğer iki maçında 22.00’de Beyaz Basım Matbaa ile Günpinar Makine, 23.00’de de İzmail Uluslararası Gemicilik ile Tır tur Yapı Malzemeleri kozlarını paylaşacak.

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