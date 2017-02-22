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Derince’de işveren “yüzde 4” dedi

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Derince’de işveren “yüzde 4” dedi

Hizmet İş Sendikası ile işveren sendikası Yerel Sen arasında devam eden Derince Belediyesi’nde çalışan 118 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde daha önce 2 yıl için yüzde sıfır zam teklif eden işveren şimdi ise yüzde 4 e tekabül eden bir zam teklifinde bulundu.  Şube Başkanı İdris Ersoy teklifin mevcut enflasyonun çok altında bir rakam olduğunu ve kabul etmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Hizmet İş Sendikası ise örgütlü olduğu tüm iş yerlerinde çalışan işçiler için yüzde 25 zam istiyor.

GREV OYLAMASI YAPILABİLİR

Hizmet İş Sendikası ile işveren sendikası Yerel Sen işverenin yüzde sıfır zam teklifinde bulunduğu Derince Belediyesi toplu sözleşme görüşmeleri çerçevesinde tekrar masaya oturdu. Görüşmelere; Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı İdris Ersoy, Yerel Sen Genel Sekreteri Mehmet Uzun, sendika yöneticileri ve iş yeri temsilcileri ile arabulucu olarak atanan Abdulkadir Şengar katıldı. Görüşmelerde işveren İlk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam teklifinde bulundu.

YASAL SÜREÇ İŞLEYECEK

Derince Belediyesi görüşmelerini değerlendiren Ersoy, “İlk 6 ay yüzde 3, ikinci 6 ay için yüzde 3 zam teklifinde bulundu. Ortalama yüzde 4’ e tekabül eden bir ücret artışı oluyor. Her ne kadar 6 aylık dilimlerle de olsa nakit olarak işçinin cebine yüzde 4 gibi bir rakam giriyor. Mevcut enflasyonun çok altında bir ücret artışı. Bizim bunu bu şekilde kabul etmemiz doğru değil. Pazartesi günü arabulucu süreci bitiyor. Böyle olursa uyuşmazlık çıkacak. Süreci takip edeceğiz. Grev oylaması şeklinde yasal süreç devam edecek” dedi.

Ayşegül Kalaycı

 

 

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