Derince’de liderlik maçı var

1.Küme’de heyecan iki hafta aradan sona C Grubu maçları ile başlıyor.

14’üncü hafta çok önemli bir maça sahne olacak. 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Sedaş TEK Spor ile 26 puanla ikinci sıradaki Karamürselspor arasındaki karşılaşma Derince Stadı’nda 18.15’de başlayacak.

SEDAŞ TEK Mİ, KARAMÜRSEL Mİ?

C Grubu’nda şampiyonluğun iddialı iki takımını karşı karşıya getirecek Sedaş TEK Spor ile Karamürselspor arasındaki maçta kazanan takım yarışta çok önemli avantaj sağlayacak. Rakibine göre bir maçı eksik, 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Sedaş TEK Spor, kazanması halinde rakibi ile puan farkını 5’e çıkaracak, hedefine çok yaklaşacak.

SEDAŞ TEKSPOR’DA İKİ EKSİK

İki takım içinde çok büyük önem taşıyan maçta Sedaş TEK Spor’da sakatlığı bulunan Ömer ile Melih kadroda yer almayacak. Bir maçı fazla olan Karamürselspor ise bu kritik maçtan mutlak galip gelmek isteyecek. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.