Derince’de miniklerin futbol şovu vardı

Derince İlçesinde bulunan Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu ile Derince Birlikspor tarafından organize edilen 4. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası sonuçlandı.

Final maçında 4-B Sınıfı, 4-G Sınıfını 3-2 yenip şampiyon oldu. Maç sonunda dereceye giren takımlara kupaları, katılan tüm takımların sporcularına madalya verildi.

4.SINIFLARDA 8 TAKIM KATILDI

8 takımın katıldığı 4. Sınıflar Arası Futbol Turnuvası yaklaşık 20 gün sürdü. Derince Birlikspor’un altyapısına yeni oyuncular kazandırmak, genç yetenekleri keşif etmek için düzenlenen turnuvanın finalinde 4 B ile 4 G takımları karşılaştı. Çok büyük çekişmeye sahne olan maçı 4 B takımı 3-2 kazandı, şampiyonluğa ulaştı.

MURAT AYDIN DA İZLEDİ

Turnuvada 4-G Sınıfından Alperen Tomal attığı 16 golle kralı olurken 4-A Sınıfından Fatihhan Demir en değerli oyuncu seçilip ödülü aldı. ASKF Başkanı Murat Aydın spora verdiği desteğinden dolayı Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Müdürü Selila Çelik’e plaket verdi

DERİNCE BİRLİKSPOR ORGANİZE ETTİ

Turnuvanın organizasyonunu Derince Birlikspor yaptı. Tertip Komitesi’nde Şaban Eraslan, Metin Coşkun ve Alt yapı antrenörleri Serkan Garan ve Göktuğ Karaaslaner ile Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Müdürü Selila Çelik, Müdür Yardımcısı İsmail Tüysüz ve İlhan Karadağ, Spordan Sorumlu öğretmen Tuncay Çiftçi yer aldı.