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Derince’de miniklerin voleybol şöleni

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Derince’de miniklerin voleybol şöleni
Derince Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen  ilk okullar arası küçük kızlar voleybol turnuvası sonuçlandı.

Derince Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın finalinde Derince Cumhuriyet ile Hikmet Uluğbay karşılaştı. Derince Cumhuriyet, rakibine 2-1 üstünlük sağladı, turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

ŞÖLEN HAVASINDA GEÇTİ

Derince İlçesi’nde bulunan ilk öğretim okullarının katıldığı küçük kızlar voleybol maçlarına 8 okulu katılım gösterdi. İki grupta oynanan maçlar şölen havasında geçti. Küçük kızların, voleybolda ne kadar yetenekli olduklarını gösterdiği turnuvada final maçını Derince Cumhuriyet İlköğretim ile Hikmet Uluğbay İlköğretim oynadı. Rakibine 2-0 üstünlük sağlayan Derince Cumhuriyet İlköğretim şampiyonluk sevincini yaşadı.

KUPALAR KAYMAKAM YILMAZ’DAN

 Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında ise kazanan Çenesuyu İlköğretim Okulu oldu. Çenesuyu İlköğretim, üçüncülük maçında İshakçılar’ı 2-1 mağlup etti. Turnuvanın final maçından sonra dereceye giren takımlara kupaları verildi. Küçüklerin kupa törenine Derince kaymakamı Akın Yılmaz da katıldı, yaptığı konuşmayla da minikleri spor yapmaya davet etti.

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