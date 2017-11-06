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Derince’de otomobil kontrolden çıktı! 1 yaralı

Derince’de otomobil kontrolden çıktı! 1 yaralı

Derince’de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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Kaza, Derince İbnisina Mahallesi Çavdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Viraja hızlı giren 21 yaşındaki İbrahim Zengin idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, araç çekici ile çekildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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