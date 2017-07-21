Derince'de sağlık kapasitesi iki katına çıkarıldı

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde daha önceden 2. basamak 8 yataklı olarak hizmet veren koroner yoğun bakım ünitesine ilave 1. basamak 7 yataklı koroner yoğun bakım ünitesi ve 11 yataklı günü birlik anjiyo ünitesi törenle hizmete açıldı.

PROTOKOL KURDELE KESTİ

Açılışa Vali Hüseyin Aksoy, Kocaeli AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, KBB Başkan Vekili Zekeriya Özak, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yönetici Başhekim Doç. Dr. Mustafa Güneş hastane başhekimleri yöneticileri ve sağlık çalışanları katıldı. Açılışta konuşan AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, “Son 15 yıldır sağlık alanında dünyayı kıskandıran ivmeler attık. İktidarımız birçok alanda büyük işlere imza attı. Fakat 15 yıllık iktidar sürecimizde en önemli başarıyı hiç şüphesiz sağlık alanında gerçekleştirdik. Kocaeli’de bu anlamda büyük yatırımlar aldı. Artık ilimiz sağlık kenti haline dönüşüyor. Birçok yeni hastane inşaatımız devam ediyor. Kocaeli’ye hayırlı olsun” dedi.

Vali Hüseyin Aksoy ise “Türkiye'de son yıllarda sağlıkta önemli bir değişim ve dönüşüm sağlandı. Vatandaşın aldığı sağlık hizmetleri ülke genelinde iyileştirildi. Kocaeli de bu konuda önemli mesafe alan illerimizin başında geliyor. Özellikle kalple damarla ilgili rahatsızlıklarda anında müdahale edebilecek bir birim daha nitelikli sağlık hizmeti vermesinde önemli olacak.” dedi.

“KAPASİTEMİZİ İKİ KATINA ÇIKARTTIK”

Açılış töreninden önce yaklaşık 6 ay önce iyileştirilen Sağlık Kurulu Birimi Vali Aksoy’a gezdirildikten sonra yoğun bakım merkezinin açılışı gerçekleştirildi. Açılış konuşmasını Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Şenol Ergüney, “Kapasitemizi iki katına çıkartmış durumdayız. Bölgemizde 24 saat nöbet tutup ve kalp ameliyatı yapmaya her an hazır donanımda bir hastaneyiz” dedi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak da bir yerel yönetici olarak böylesi bir hizmette emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış sonrası Vali Aksoy ve Kocaeli Milletvekili Cemil Yasan hastaneyi dolaşıp servislerde hastaları da ziyaret ettiler. Sempatik ve beyefendi kişiliği ile dikkat çeken Aksoy’a ilgi oldukça yüksek oldu.

669 YATAK KAPASİTESİ İLE HİZMET VERİYOR

İlimizde, 669 yatak kapasitesi ile hizmet veren Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bünyesinde barındırdığı birçok alandaki özellikli sağlık hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, halkımıza daha iyi hizmet sunmak ve kapasitesini artırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonrası 1. Seviye 7 yataklı Koroner Yoğun Bakım Servisi ve bayan-erkek ayrı ayrı olmak üzere 11 yataklı günü birlik Anjiyo Ünitesi hizmete açtı. Hastanenin yoğun bakım hizmetlerinde, 23 Yataklı 3.Seviye Anestezi ve Reanimasyon, 5 Yataklı 3. Seviye Kalp ve Damar Cerrahi, 4 Yataklı 3. Seviye Yanık Yoğun Bakım, 5 Yataklı 3. Seviye Çocuk Yoğun Bakım, 33 Yataklı 1. 2. 3. Seviyelerde hizmet veren Yeni Doğan Yoğun Bakım Üniteleri ile halkımıza özellikli sağlık hizmeti sunmakta.

Koroner Yoğun Bakım Ünitesinde, 11 Kardiyoloji Uzmanı ile 8 Yataklı 2. Seviye Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, 2 Anjiyo Laboratuarı ve donanımlı personeli ile ilimizde Koroner Hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir konumda yer almakta. 2016 yılında yoğun bakım ünitemizde % 98 yatak doluluğu oranı ile 1248 hasta tedavi aldı. Anjiyo ünitesinde ise 3416 hastaya hizmet verilirken, Koroner Yoğun Bakımlarımızda Bypass işlemi yapılan hastalar ve kalp yetmezliği, ritim bozukluğu gibi diğer sıkı takip gerektiren hastalar takip edilmekte. Kalp krizi gibi acil müdahale ve anjiyo gerektiren hallerde ilimizde devlet hastaneleri içerisinde bu hizmeti sadece Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde sunulmakta. İlimiz nüfusu, kardiyak rahatsızlığı fazla olan hasta sayısı ve hem hastaneye başvuru hem de diğer hastanelerden yapılan sevkler göz önüne alındığında 8 yataklı Koroner Yoğun Bakıma ek olarak hastaların etkin takibini yapabilmek için; 1. Seviye 7 yataklı Koroner Yoğun Bakım Ünitesi tescillenerek, 11 yataklı Günübirlik Anjiyo Ünitesi ile birlikte hizmet vermeye başladı.

Şennur YILDIZ