Derince’de şampiyon belli oluyor

Derince Esnaflar Turnuvası’nda dün akşam yarı final heyecanı yaşandı.

Yarı finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Vizyon İnşaat ile Morsallioğlu Kırtasiye finale yükseldi. Derince Stadı’ndaki final maçı yarın akşam 21.00’de başlayacak.

GEÇEN YIL ŞAMPİYONU ERGÜN BALATA YENİLDİ

Derince’de bu yıl Şehit Er Emre Kaan Arlı adına düzenlenen Esnaflar Turnuvası’nda dün akşam yarı final maçları vardı. Geçen yılın şampiyonu Ergün Balata, yarı finalde Morsallioğlu Kırtasiye ile karşılaştı. Maçta 5-0 geriye düşen Ergün Balata, geri dönüşü yapamadı, karşılaşmayı 6-3 kaybetti. Geçen yılın şampiyonunu deviren Morsallioğlu Kırtasiye ise ismini finale yazdırdı.

VİZYON İNŞAAT FİNALDE

Turnuvada finale çıkacak diğer takımın belirleneceği maçta Vizyon İnşaat ile Tır Tur Yapı malzemeleri karşılaştı. Çeyrek finalde Eminoğlu Gümrük Müşavirliği’ni 1-0 yenen Vizyon İnşaat, yarı finalde Tır Tur Yapı Malzemelerini 3-2 ile geçti. Kadrosunda Ferhat, Gökhan, Hakan Temel, Levent ve Emrah gibi tecrübeli isimleri bulunduran Vizyon İnşaat, finalde Morsallioğlu’nun rakibi oldu.