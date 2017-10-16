Derince'de seramik kursu

Derince Belediyesi'nin İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hizmet verdiği Derince Belediyesi Mesleki Eğitim Kursları'nda (DER-MEK) yeni eğitim-öğretim dönemi faaliyetleri devam ediyor. Dumlupınar Mahallesi'nde yer alan Derince Belediyesi Kusachi DER-MEK'te devam eden eğitim programları arasında yer alan seramik kursuna 40 kursiyer katıldı. Seda Sela'nın usta öğreticiliğini yaptığı kurslara katılanlar burada belediye bünyesinde bulunan seramik fırınında, seramik sanatının inceliklerini öğrenme imkanı buluyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri 09.00 ile 16.00 saatleri arasında devam eden kurslarda eğitimler iki grup halinde veriliyor.